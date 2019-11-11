В Воронеже вор-рецидивист вскрыл «Тойоту» отверткой, чтобы покататься
В конце октября 32-летний владелец «Тойоты Прогресс», оставил свою машину на улице Антонова-Овсеенко, а, вернувшись, обнаружил, что иномарка пропала. По заявлению потерпевшего об угоне полицейские вскоре задержали 38-летнего подозреваемого, который был неоднократно ранее судим за кражи.
Мужчина сознался, что совершил преступление: заметив иномарку, очень захотел на ней прокатится. С помощью отвертки злоумышленник вскрыл замок двери, соединил провода и завел двигатель.
В отношении подозреваемого полицейские возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает пять лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU