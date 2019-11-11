Воронежская полиция ищет водителя, лишившего жизни пешехода

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-11T11:41:08+03:00

Авария произошла на улице 206 Стрелковой дивизии Фото: из архива «КП»

Предположительно, виновник ДТП был на черном «Шевроле»

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В 4 часа утра в воскресенье, 10 ноября, в районе дома №98 по улице 206 Стрелковой дивизии в Воронеже неизвестная машина сбила 33-летнего пешехода. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, виновник аварии покинул место. От полученных травм мужчина умер на месте.

Предположительно, пешехода сбил черный автомобиль марки «Шевроле Авео». Полицейские сообщают приметы машины: после ДТП у нее разбита фара и помят капот.

Сотрудники Госавтоинспекции просят возможных очевидцев ДТП откликнуться и позвонить телефону дежурной части ОБДПС УМВД России по г. Воронежу: 269-60-36.

ИСТОЧНИК KP.RU