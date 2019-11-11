2019-11-11T11:24:23+03:00
Звезды

Воронежцы одними из первых увидят ролики "Каннских львов"

Выиграй билеты на сеанс
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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15 ноября в кинотеатре "Синема парк" пройдет презентация 66-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы». Зрителям покажут программу из самых лучших образцов мирового креатива. Перед началом показа зрителей ждет фотосессия на красной дорожке (начало в 19.00) и музыкальные сеты.

Начало показа в 20.00. Билеты можно купить на kinoteatr.ru, а можно выиграть в "Комсомолке" - подробнее на нашей страничке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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