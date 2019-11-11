Воронеж занял 14 строчку антирейтинга по количеству пострадавших в ДТП детей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-11T10:57:25+03:00

За пять лет в авариях погибли 38 юных пассажиров

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Ассоциация производителей детских автокресел провел исследование, посвященное травмированию детей-пассажиров в результате ДТП за последние пять лет. В этом антирейтинге Воронежская область заняла 14 позицию. По данным исследователей, за период с 2015 года в регионе пострадали в авариях 749 детей в возрасте до 12 лет, 38 погибли.

Первое место досталось Краснодарскому краю, где количество пострадавших достигло 1386, 85 человек погибли.

На второй строке антирейтинга – Москва и Московская область, где пострадали в общей сложности больше 2,3 тысячи детей.

В северной столице тысяча пострадавших юных пассажиров. Санкт-Петербург находится на 4 строке таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU