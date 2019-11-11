2019-11-11T10:43:36+03:00
Общество

В Воронеже пешеходов решили спасать от ДТП надписями на асфальте

Активисты с помощью трафарета нанесли на дорогу перед зеброй важные правила
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:

В Воронеже активисты нашли необычный способ спасения пешеходов от ДТП. С помощью трафарета перед зеброй на проспекте Революции недалеко от остановки «Железнодорожная поликлиника» нанесли правила, которые при их выполнении спасли бы сотни жизней.

Перед переходом воронежцев попросили снимать наушники, смотреть по сторонам, брать ребенка за руку и слезать с велосипеда. Активисты опубликовали фото инициативы в популярной группе в соцсети и спросили у местных жителей, стоит ли продолжать ее. На что горожане почти единогласно ответили «да».

Были и те, кто засомневался в эффективности метода.

- И что дальше? Люди, перед тем как перейти через дорогу, должны убедиться, что их пропускают, они этого не делают, а уж надписи читать тем более не будут. Пешеход же прав, - отметили местные жители.

Надписи нанесли желтой краской, чтобы их было хорошо видно. Но вот переживут ли они снег и дождь - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы одними из первых увидят ролики "Каннских львов"
Воронеж занял 14 строчку антирейтинга по количеству пострадавших в ДТП детей
Из-за тумана в Воронеже перенесли два авиарейса из столицы
Воронежский виадук лишился одного из пролетов
Воронежцы смогут сдать старые батарейки на переработку
В Воронеже пройдет фестиваль шведского кино
У воронежской жилинспекции появится собственный общественный совет
В Воронеже отменили концерт Мота
Девушка из Воронежа вышила крестиком картину с группой Scorpions в полном составе
Один из самых лучших матчей: Владимир Бесчастных так назвал разгром воронежского «Факела» от «Балтики»
В Воронеже чествовали 97-летнего гаишника, работавшего, когда в городе еще не было светофоров
В Воронеже девушка ищет свидетелей ДТП, в котором сбили насмерть ее мать
Воронежский дальнобойщик, сбивший насмерть трех человек, не заметил их в темноте
В центре Воронежа ненавистники машин испортили краской пять авто