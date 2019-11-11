В Воронеже пешеходов решили спасать от ДТП надписями на асфальте

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-11T10:43:36+03:00

Активисты с помощью трафарета нанесли на дорогу перед зеброй важные правила

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В Воронеже активисты нашли необычный способ спасения пешеходов от ДТП. С помощью трафарета перед зеброй на проспекте Революции недалеко от остановки «Железнодорожная поликлиника» нанесли правила, которые при их выполнении спасли бы сотни жизней.

Перед переходом воронежцев попросили снимать наушники, смотреть по сторонам, брать ребенка за руку и слезать с велосипеда. Активисты опубликовали фото инициативы в популярной группе в соцсети и спросили у местных жителей, стоит ли продолжать ее. На что горожане почти единогласно ответили «да».

Были и те, кто засомневался в эффективности метода.

- И что дальше? Люди, перед тем как перейти через дорогу, должны убедиться, что их пропускают, они этого не делают, а уж надписи читать тем более не будут. Пешеход же прав, - отметили местные жители.

Надписи нанесли желтой краской, чтобы их было хорошо видно. Но вот переживут ли они снег и дождь - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU