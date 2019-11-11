Из-за тумана в Воронеже перенесли два авиарейса из столицы
Утром в понедельник плотная пелена окутала город
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Понедельник 11 ноября встретил воронежцев густым туманом. Из-за него на дорогах города образовались серьезные пробки, а службам аэропорта пришлось вносить коррективы в расписание прилета самолетов.
Так, самолет из Москвы, который должен был приземлиться в Воронеже в 9.40, перенесли на 11.35. Другой рейс из «Шереметьево», значащийся в расписании на 10.00, теперь ожидают лишь в 13.35.
Если туман не рассеется до этого момента, расписание снова придется корректировать.
ИСТОЧНИК KP.RU