2019-11-11T09:40:38+03:00
Общество

Воронежский виадук лишился одного из пролетов

Конструкцию разобрали из-за критического износа
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото мэрии Воронежафото мэрии Воронежа
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Работы по реконструкции аварийного виадука на улице 9 Января продолжаются и в выходные. К вечеру воскресенья, 10 ноября, мэрия опубликовала фотографию с места событий. На ней видно, что один из пролетов моста полностью демонтирован. Несущие конструкции оказались настолько изношены, что их решили полностью разобрать и построить заново.

Ранее чиновники сообщали, что при разборе виадука обнаружилось, что он находится в гораздо более аварийном состоянии, чем предполагалось после предварительного обследования.

Напомним, виадук полностью закрыли на реконструкцию 29 октября 2019 года, а открыть обещают в 2020-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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