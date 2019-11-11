Воронежский виадук лишился одного из пролетов

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-11T09:40:38+03:00

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Работы по реконструкции аварийного виадука на улице 9 Января продолжаются и в выходные. К вечеру воскресенья, 10 ноября, мэрия опубликовала фотографию с места событий. На ней видно, что один из пролетов моста полностью демонтирован. Несущие конструкции оказались настолько изношены, что их решили полностью разобрать и построить заново.

Ранее чиновники сообщали, что при разборе виадука обнаружилось, что он находится в гораздо более аварийном состоянии, чем предполагалось после предварительного обследования.

Напомним, виадук полностью закрыли на реконструкцию 29 октября 2019 года, а открыть обещают в 2020-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU