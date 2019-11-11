Воронежцы смогут сдать старые батарейки на переработку

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-11T09:17:58+03:00

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Во Всемирный день рециклинга, который отмечается 15 ноября, в Воронеже пройдет акция по сбору отработанных батареек и телефонных аккумуляторов. Их будут принимать с 10 до 17 часов в офисе 417 на площади Ленина, 8.

- Отработанные батарейки, выброшенные в обычный мусор, наносит непоправимый вред окружающей среде, поэтому необходима их специализированная утилизация с дальнейшей переработкой, - напоминают экологи.

Все собранные в ходе акции элементы питания передадут на завод по переработке батареек расположенный в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU