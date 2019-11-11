У воронежской жилинспекции появится собственный общественный совет

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-11T08:28:10+03:00

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Воронежская государственная жилищная инспекция намерена создать общественный совет и объявила о начале конкурса. Заявления от кандидатов принимаются до 3 декабря.

Подробно познакомиться с требованиями к кандидатам, а также списком необходимых документов можно в Положении об общественном совете при государственной жилищной инспекции Воронежской области. Оно опубликовано 9 августа 2019 года на сайте правительства Воронежской области.

Документы можно приносить по адресу ул. Пушкинская, 12 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45.

ИСТОЧНИК KP.RU