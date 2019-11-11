2019-11-11T08:25:08+03:00
Звезды

В Воронеже отменили концерт Мота

Притом, что представление уже переносили
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В столице Черноземья очередная отмена: в Воронеж не приедет рэпер Мот. Концерт артиста, запланированный на 19 ноября в Event-Hall, отменен по независящим от организатора обстоятельствам. Купленные билеты можно сдать по месту приобретения.

Моту как-то в Воронеже с концертами не везет: первоначально его выступление планировалось 22 мая, но его перенесли на ноябрь. И вот снова не случилось...

В этом сезоне отмены гастрольных представлений стали уже системой. Сначала отменили концерты группы GruppaSkryptonite, а также Александра Панайотова и Кати Лель.

Под угрозой срыва было и выступление культовой американской группы Evanescence, правда, по уважительной причине – грузовик с аппаратурой музыкантов попал в аварию. В итоге концерт перенесли на день, фура, правда, так и не доехала до Воронежа, но музыканты вышли из положения, арендовав местные инструменты и сыграв акустический концерт.

Затем воронежским зрителям пришлось сдать билеты на спектакль «Куклы L.O.L спасают единорога» и на концерт Насти Кудри, еще через некоторое время - на концерт группы MARDUK и на шоу иллюзий. Совсем недавно сообщили об отмене ирландского шоу Dulaman - Voice Of The Celts, продюсируемого легендарным Дитером Боленом. Не состоится 5 декабря в ДК имени 50-летия Октября программа «Билет в СССР».

А на днях объявили об отмене шоу фламенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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