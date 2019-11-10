2019-11-10T13:33:40+03:00
Общество

Антициклон принесет в Воронеж прохладную погоду

Дождь обещают только 14 ноября
Юрий КОЗЛОВ
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Синоптики полагают, что воронежцам зонтики пригодятся только 14 ноября.Синоптики полагают, что воронежцам зонтики пригодятся только 14 ноября.Фото: из архива «КП»
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В Воронежском гидрометцентре скорректировали прогноз на будущую неделю. Ранее ожидали много дождей, но на смену череде циклонов, проходивших через наш регион, пришел антициклон, принесший с собой небольшое похолодание. Зато с небес не закапает до среды, 13 ноября, включительно. И только 14 ноября пойдет дождь.

В понедельник, 11 ноября, ночью подует южный ветер, синоптики обещают +4 градуса и пасмурную погоду. Днем тучи не рассеются, потеплеет до +9.

Во вторник, 12 ноября, погода будет ровно такой же, что и сутки назад, и ночью, и днем. Единственное изменение - южный ветер сменится на западный.

А вот ночью среду, 13 ноября, будет холоднее - +2 градуса. Днем подует южный ветер и потеплеет до +7 градусов. По-прежнему будет пасмурно.

В ночь на четверг, 14 ноября, юго-восточный ветер принесет с собой дождь, который зарядит на целые сутки, и +3 градуса. Днем потеплеет до +6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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