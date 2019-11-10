2019-11-10T12:54:35+03:00
Общество

В центре Воронежа устранили аварию канализации

Из нее вытащили бумажные полотенца и ватные палочки
Юрий КОЗЛОВ
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В «Водоканале» отчитались о ликвидации аварии канализации, которая привела к затоплению парковок и подвалов на Центральном рынке и в находящихся возле него домах.

- Засор был в районе дома № 11а на улице Пушкинской, - рассказали в ООО «РВК-Воронеж» – Наши работники извлекли из трубы бумажные полотенца, и ватные палочки. Причиной засора могло также стать обилие жиров, скопившихся внутри трубопровода. Это следствие использования потребителями моющих средств.

Как бороться с мытьем посуды, сказать сложно. А вот другие рекомендации «РВК-Воронеж» соблюдать нетрудно. В «Водоканале» напомнили: нельзя выбрасывать в водопровод твердые бытовые отходы, строительный мусор, пищевые и промышленные жиры и масла и предметы гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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