В центре Воронежа устранили аварию канализации

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-10T12:54:35+03:00

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В «Водоканале» отчитались о ликвидации аварии канализации, которая привела к затоплению парковок и подвалов на Центральном рынке и в находящихся возле него домах.

- Засор был в районе дома № 11а на улице Пушкинской, - рассказали в ООО «РВК-Воронеж» – Наши работники извлекли из трубы бумажные полотенца, и ватные палочки. Причиной засора могло также стать обилие жиров, скопившихся внутри трубопровода. Это следствие использования потребителями моющих средств.

Как бороться с мытьем посуды, сказать сложно. А вот другие рекомендации «РВК-Воронеж» соблюдать нетрудно. В «Водоканале» напомнили: нельзя выбрасывать в водопровод твердые бытовые отходы, строительный мусор, пищевые и промышленные жиры и масла и предметы гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU