В Воронеже попала на видео «ГАЗель», развернувшаяся на красный свет

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-10T12:23:13+03:00

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В Воронеже сняли на видео «ГАЗель», водитель которой нагло нарушил правила. Он проехал «зебру» на красный свет, развернулся и помчал дальше. Любопытно, что в комментариях некоторые субъекты заявляют: дескать, много «стукачей» развелось. А если такой деятель ДТП устроит? Диванных экспертов это, видимо, не интересует.

Грубейшие нарушения правил, к сожалению, для Воронежа стали едва ли не обычным делом. Особенно страшно, что этим часто грешат водители маршруток. В начале октября на видео попало, как сразу четыре автобуса друг за другом едут на красный. 41-летнего водителя, уже привлекавшегося за аналогичное нарушение, оштрафовали на пять тысяч рублей, остальные заплатили по тысячи.

"ГАЗель" проезжает на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU