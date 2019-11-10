2019-11-10T11:49:01+03:00
Происшествия

Канализация затопила парковки Центрального рынка Воронежа и ближайших домов

Мерзкая жижа заползла и в подвалы
Юрий КОЗЛОВ
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Вода стоит довольно высоко.Вода стоит довольно высоко.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Людмила Липатникова разместила фото потопа на парковке. Она рассказала, что с полудня субботы, 9 ноября и до сих пор полностью забита канализация у Центрального рынка. «Вонючка» течет в подвалы и парковки главной торговой площадки города, а также в ближайшие к нему дома. Людмила утверждает, что никто из коммунальных служб «разруливать» аварию не приехал.

В «РВК-Воронеж», напротив, утверждают, что их специалисты устраняют засор канализации. О сроках ликвидации аварии обещали сообщить позже. В администрации Центрального рынка никто на телефонный звонок не ответил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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