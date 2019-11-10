Воронежец поймал кортеж Scorpions на видео

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-10T11:00:31+03:00

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В паблике «Видео Воронеж» опубликовали съемку кортежа суровых «Мерседесов». Иномарки в этот момент подъезжали к Памятнику Славы. Автор видео уверен, что снял кортеж легендарной группы Scorpions, которая 10 ноября дает концерт в Воронеже во Дворце спорта «Юбилейный». Такое предположение, видимо, обусловлено тем, что о приезде больших боссов в столицу Черноземья вроде бы ничего не слышно. Статуснее пусть постаревших, но все же крутых «скорпов» в Воронеже вроде бы никого не ожидают.

Концерт начнется в 19.00. «Скорпионы» перед прилетом в Воронеж записали видеообращение к фанатам, на котором вяловато пообещали устроить в Воронеже ураган. Впрочем, есть надежда, что на концерте рокеры зажгут по-настоящему.

Напомним водителям, что из-за этого концерта до 21.00 10 ноября перекрыт участок от улицы Революции 1905 года до «Юбилейного». Запрещен не только проезд, но и парковка.

Scorpions, анонс концерта в Воронеже.

Кортеж Scorpions в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU