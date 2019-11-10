В Воронежской области ночью сгорела крыша жилого дома

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-10T09:06:09+03:00

Пожар потушили через 25 минут после сообщения о нем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 10 ноября, около четырех часов утра в селе Пирамиды Бутурлиновского района на улице Автострадной загорелся дом.

- Сразу после сообщения о ЧП в село выехали сотрудники двух пожарных частей – семь человек на двух машинах. Пламя удалось полностью потушить в 4.25. Огонь успел повредить крышу жилого дома 5х8 метров по всей площади. По оперативной информации, на пожаре никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU