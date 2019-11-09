2019-11-09T19:15:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области присяжные вынесли обвинительный приговор наркосбытчику

20-летний житель Рамонского района работал закладчиком
Юлия ДИДЕНКО
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В Рамонском районе накросбытчика впервые осудили с участием коллегия присяжных заседателей. Восемь человек вынесли обвинительный приговор 20-летнему местному жителю, который работал закладчиком. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так, уголовное дело поступило в суд 20 июня 2019 года с ходатайством парня о рассмотрении дела с участием присяжных. Коллегия рассматривала дело шесть дней. Они узнали, что местный житель с начала августа 2018 года начал распространять запрещенные вещества. А в конце того же месяца он пошел в лес за очередной партией наркотиков, но на обратном пути его задержала полиция.

У молодого человека есть ребенок, имеются проблемы со здоровьем, он совмещает работу и учёбу. И везде его характеризовали только с положительной стороны. В результате коллегия присяжных решила, что парень заслуживает снисхождения. По ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч.5 ст. 228 УК РФ (покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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