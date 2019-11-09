2019-11-09T17:21:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области злостную неплательщицу алиментов приговорили к условному сроку

Горе-мать получила полгода лишения свободы
Юлия ДИДЕНКО
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Бутурлиновский районный суд вынес приговор 41-летней местной жительнице. Горе-мать приговорили к шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком на год. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщину не раз привлекали к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Она получала наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием в доход государства 5% ежемесячного заработка условно, с испытательным сроком шесть месяцев. Но местная жительница все равно отказывалась платить алименты на содержание несовершеннолетних детей. В итоге она накопила долг в 350 тысяч рублей. После этого ей назначили еще более серьезный приговор - условный срок.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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