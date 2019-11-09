2019-11-09T13:02:28+03:00
Общество

В Воронеже местная жительница вычислила серийного преступника

Продавец Центрального рынка Елена Руднева героиней себя не считает
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже продавец Центрального рынка вычислила серийного преступника и помогла полиции его задержать. Елена Руднева стала свидетелем ряда, на первый взгляд, неприметных событий, которые происходили в многоквартирном доме, где она проживает. Женщина сложила факты в единую картину и сразу же сообщила об этом участковому. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 9 ноября.

Пока все детали преступления сотрудники полиции раскрыть не могут. Но наградить местную жительницу как раз самое время. Елене Рудневой вручили грамоту и цветы.

Женщина героиней себя не считает. Она говорит, что богатый жизненный опыт и постоянное общение с людьми помогли ей распознать в ничем не примечательном мужчине преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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