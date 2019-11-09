В Воронеже местная жительница вычислила серийного преступника
В Воронеже продавец Центрального рынка вычислила серийного преступника и помогла полиции его задержать. Елена Руднева стала свидетелем ряда, на первый взгляд, неприметных событий, которые происходили в многоквартирном доме, где она проживает. Женщина сложила факты в единую картину и сразу же сообщила об этом участковому. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 9 ноября.
Пока все детали преступления сотрудники полиции раскрыть не могут. Но наградить местную жительницу как раз самое время. Елене Рудневой вручили грамоту и цветы.
Женщина героиней себя не считает. Она говорит, что богатый жизненный опыт и постоянное общение с людьми помогли ей распознать в ничем не примечательном мужчине преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU