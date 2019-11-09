Запрет на выезд из страны заставил жительницу Воронежа снести незаконную автомастерскую

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-09T12:45:44+03:00

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В Воронеже на улице Героев Сибиряков женщина построила незаконную автомастерскую. Суд обязал местную жительницу снести постройку, но делать она это не спешила, так как использовала строение в коммерческих целях. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Тогда судебные приставы возбудили на женщину исполнительное производство. Горожанка не раз привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) и платила штрафы на общую сумму 31,5 тысяч рублей, кроме того, с нее взыскали исполнительский сбор в размере пяти тысяч. Местную жительницу и это не остановило.

Только после получения уведомления от судебного пристава-исполнителя о вынесении в отношении нее постановления об ограничении должницы в праве выезда за пределы страны, женщина явилась в отдел судебных приставов и заявила о готовности сноса постройки в кратчайшие сроки. Здание уничтожил экскаватор.

ИСТОЧНИК KP.RU