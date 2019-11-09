В Воронежской области объезд легендарной трассы в Лосево оборудуют умными табло

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-09T11:29:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области завершается строительство обхода села Лосево и города Павловска на трассе М-4 «Дон», где летом образуются огромные пробки из-за большого числа отдыхающих. Местные жители называют дорогу легендарной из-за размеров заторов на ней. Самый большой зафиксировали в августе этого года. Он составил почти 30 километров.

На данный момент на новой объездной трассе идет установка элементов интеллектуальной транспортной системы. Несколько табло будут отображать данные Автоматизированной системы управления дорожным движением. Водители смогут увидеть на них информацию о дорожных работах, авариях и ухудшении погодных условий.

Также на участке км 633 – км 715 будет два пункта взимания платы. Один находится на 636-ом километре автодороги, на нем будет функционировать 16 полос оплаты проезда, шесть из которых могут работать в реверсивном режиме.

- Это позволит избежать возникновения заторов на пункте взимания платы в утренние и вечерние часы-пик. Все полосы оплаты проезда будут иметь возможность работать в безостановочном режиме – чтобы была возможность оплачивать проезд при помощи транспондера без остановки, проезжая со скоростью до 30 км/час. Это позволит гибко управлять пропускной способностью пункта взимания платы, - пояснили в ГК «Российские автомобильные дороги».

Второй пункт взимания платы будет располагаться на 672-ом километре дороги, на съезде в Павловск. На пункт взимания платы будет четыре полосы оплаты, по две в каждом направлении движении, каждая из которых может работать как для расчета наличными, так и с помощью транспондеров. Все полосы проезда будут оборудованы металлическими шлагбаумами.

Напомним, обход Лосево планируют закончить в 2020 году. Строительство идет опережающими темпами.

ИСТОЧНИК KP.RU