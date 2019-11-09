В Воронежской области женщина не смогла скрыть от приставов счет с крупной суммой денег

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-09T10:57:39+03:00

Жительница Грибановского района не выплачивала долг по кредиту, ссылаясь на отсутствие средств, но их нашли

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В Воронежской области судебные приставы списали со счета женщины 120 тысяч рублей, чтобы погасить ее долг по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону в пятницу, 8 ноября.

Жительница Грибановского района убеждала приставов в том, что у нее нет денег. Но во время проверки имущественного положения сотрудники ведомства нашли у нее счет с крупной суммой. На женщину возбудили исполнительное производство. Деньги со счета списали в пользу кредитной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU