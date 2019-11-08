Воронежский предприниматель заплатит за подвальный Chanel 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:32 2019-11-08T18:32:29+03:00

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Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Lacoste, Reebok, Adidas, Nike, Puma и даже Apple - все это не этикетки с витрины мультибрендового бутика, а наименования подделок, которые встретились воронежским таможенникам.

Сотрудники ведомства вместе с представителями транспортной прокуратуры и Роспотребнадзора провели проверку в крупном торговом центре. Нашли и изъяли более тысячи единиц контрафакта. Тут вам и чехлы для телефонов, и кроссовки, и платья, и рубашки, и даже носки.

Как рассказали в воронежской таможне, в адрес законных правообладателей направили соответствующие запросы. Представители Chanel оценили ущерб почти в 3,5 миллиона рублей. Владелец одного из спортивных брендов - в 1 миллион 230 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU