Воронежский предприниматель заплатит за подвальный Chanel 3,5 миллиона рублей
Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Lacoste, Reebok, Adidas, Nike, Puma и даже Apple - все это не этикетки с витрины мультибрендового бутика, а наименования подделок, которые встретились воронежским таможенникам.
Сотрудники ведомства вместе с представителями транспортной прокуратуры и Роспотребнадзора провели проверку в крупном торговом центре. Нашли и изъяли более тысячи единиц контрафакта. Тут вам и чехлы для телефонов, и кроссовки, и платья, и рубашки, и даже носки.
Как рассказали в воронежской таможне, в адрес законных правообладателей направили соответствующие запросы. Представители Chanel оценили ущерб почти в 3,5 миллиона рублей. Владелец одного из спортивных брендов - в 1 миллион 230 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU