В Воронеже и области заработала горячая линия по работе такси и каршерингу

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-08T15:50:36+03:00

Для тех, кого не любят таксисты, две недели будет работать горячая линия. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

С 11 по 25 ноября в управлении Роспотребнадзора будет работать «горячая линия» по всем вопросам, связанным с работой такси и каршерингом. Кто не знает, это аренда машин по Интернету, после оплаты в приложении появляется информация о том, где можно взять припаркованное авто.

Конфликтные ситуации в такси случаются, к сожалению, часто. Иногда они заканчиваются трагически. Последний громкий инцидент – 6 ноября в Нижнем Новгороде трое таксистов забили до смерти клиента, отказавшегося платить за проезд.

Телефон горячей линии 8-800-700-92-84. Также можно позвонить в районы области:

в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах - 8(47346) 2-08-29; 8 (47346) 2-77-17 ; 8 (47361) 2-26-65;

в Борисоглебске, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах - 8(47354) 6-38-22;

в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах - 8(47363) 2-21-73;

в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах - 8(47391)-4-21-88;

в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах - 8(47341) 5-52-40 и 8(47341) 5-41-51;

в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах – 8 (47362) 2-48-93;

в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах - 8(47396) 2-72-12 и 8 (47396) 2-76-16;

в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах - 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU