В поезде, который шел через Воронежскую область, произошло массовое отравление детей

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-08T14:27:37+03:00

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29 детей, которым от 9 до 14 лет, попали в больницу с отравлением после путешествия на поезде "Владикавказ - Москва". Группа из 44-х школьников вместе с сопровождающими добиралась в столицу из санатория в Минеральных водах.

6 ноября состав проходил через станцию "Россошь" в Воронежской области. Восемь детей почувствовали себя плохо. Медицинский работник станции оказал им первую помощь. Поезд двинулся дальше, и с каждой сотней километров количество заболевших увеличивалось. Когда состав прибыл в Москву, в больницу отвезли уже 29 школьников.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В ведомстве сообщают, что работают над установлением причин произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU