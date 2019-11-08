В поезде, который шел через Воронежскую область, произошло массовое отравление детей
29 детей, которым от 9 до 14 лет, попали в больницу с отравлением после путешествия на поезде "Владикавказ - Москва". Группа из 44-х школьников вместе с сопровождающими добиралась в столицу из санатория в Минеральных водах.
6 ноября состав проходил через станцию "Россошь" в Воронежской области. Восемь детей почувствовали себя плохо. Медицинский работник станции оказал им первую помощь. Поезд двинулся дальше, и с каждой сотней километров количество заболевших увеличивалось. Когда состав прибыл в Москву, в больницу отвезли уже 29 школьников.
Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В ведомстве сообщают, что работают над установлением причин произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU