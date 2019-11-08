2019-11-08T14:10:50+03:00
Общество

За счет бюджета Воронежской области отремонтированы 14 многоквартирных домов-памятников

Ремонт таких объектов в 1,5–2 раза дороже, чем обычных многоэтажек
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
г.Воронеж, Рабочий городок, 30 ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТАг.Воронеж, Рабочий городок, 30 ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТА
Изменить размер текста:

В этом году бюджет Воронежской области впервые выделил 220 млн рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия. На эти средства удалось отремонтировать 14 домов. При этом их жители избежали дополнительных существенных расходов, связанных с оплатой реставрационных работ.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24