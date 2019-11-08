За счет бюджета Воронежской области отремонтированы 14 многоквартирных домов-памятников
Ремонт таких объектов в 1,5–2 раза дороже, чем обычных многоэтажек
г.Воронеж, Рабочий городок, 30 ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТА
Изменить размер текста:
В этом году бюджет Воронежской области впервые выделил 220 млн рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия. На эти средства удалось отремонтировать 14 домов. При этом их жители избежали дополнительных существенных расходов, связанных с оплатой реставрационных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU