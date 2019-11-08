В Воронеже водителя-мажора, сбившего на своем «Мерседесе» курсанта, отправили лечиться

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-08T13:25:52+03:00

С самого начала судебного процесса Вячеслав Дмитренко находился под пристальной опекой адвоката и матери. Фото: из архива «КП»

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В пятницу, 8 ноября, Ленинский районный суд Воронежа вынес решение по уголовному делу 46-летнего Вячеслава Дмитренко. Напомним, этот гражданин 1 апреля около двух часов дня намеренно сбил 21-летнего курсанта Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Давида Геворгяна.

В суде выяснили, что в тот день Дмитренко, живущему около академии на улице Чеботарева, почему-то не понравилось, что курсанты убирают территорию возле института. Свое недовольство он выразил матом и угрозами в адрес молодых людей. Те не обращали на него внимание. Тогда Дмитренко выехал из своего двора, развернулся и сбил Геворгяна, стоявшего спиной к машине и не заметившего ее приближения.

Этот инцидент, возможно, так и остался бы тайной. Мать неадекватного водителя, профессор медуниверситета Людмила Дмитренко, быстренько подсуетилась и помогла Геворгяну с лечением. Да так, что курсант, по сути, во время судебного процесса не высказывал претензий к ее сыну. Вот только видео наезда попало в Сеть. В итоге Дмитренко задержали лишь 10 апреля, когда вокруг этой записи поднялся нешуточный, как любят выражаться силовики, «общественный резонанс».

В итоге Дмитренко несколько раз продлевали срок задержания под стражей, несмотря на протесты его матери, заявлявшей, что сын болен и пребывание в СИЗО может его убить. В итоге он просидел под арестом почти полгода. Пока судебно-психиатрическая комиссия института Сербского не признала, что в момент ДТП Вячеслав был невменяем и вообще страдает параноидной шизофренией. Теперь его направили на лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

А вот ответят ли врачи, выдавшие психически больному мужчину справку, разрешающую получить права, пока непонятно. Прокуратура контролирует проведение проверки по этому поводу, однако ничего не слышно о возбуждении уголовного дела. К слову, за Дмитренко числились (еще до инцидента с курсантом) 46 нарушений правил - все были связаны с превышением скорости.

Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

ИСТОЧНИК KP.RU