В Воронеже за Кубок губернатора сразятся «борцы» из Сургута и команда «Русская дорога» из Армавира

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-08T12:31:56+03:00

С ними сразятся команды из КВН из столицы Черноземья и из Липецка

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В воскресенье, 10 ноября, в концертном зале Event Hall команды Высшей лиги КВН поборются за Кубок губернатора Воронежской области. В таком формате веселые и находчивые в нашем регионе будут соревноваться впервые.

Среди претендентов на большой кубок такие зубры как «Борцы. Северный десант» (Сургут) и «Русская дорога» (Армавир). Компанию им составят две менее известные КВН-овские дружины, зато это наши земляки - «Громокошки» (Липецк) и «Остановите пленку» (Воронеж). За малый кубок сразятся молодые команды воронежских вузов.

Игра начнется в 17.00. Более подробно о ней можно узнать по телефону +7 952-952-52-10, а также по электронной почте kvnvrn@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU