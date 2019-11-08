В Воронежской области пьяная мать лопатой отбивала детей у инспектора ПДН

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-08T12:24:10+03:00

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"Угроза применения насилия в отношении представителя власти" - по этой статье будут судить 36-летнюю многодетную мать. В мае этого года в ее жилище, расположенное в Грибановском районе, наведался инспектор по делам несовершеннолетних.

- Семья состояла на профилактическом учете, - поясняют в Следственном управлении СК по Воронежской области. - На момент проверки женщина и ее сожитель находились в состоянии алкогольного опьянения, малолетние дети имели неопрятный внешний вид, находились без их контроля. В доме отсутствовали продукты питания.

Инспектор объявила матери, что детей переместят в центр реабилитации. Реакция была жесткой: женщина схватила лопату, замахнулась на сотрудника полиции и стала угрожать. Вскоре ее задержали.

После окончания расследования дело рассмотрели в суде. Женщина получила полтора года условно с таким же испытательным сроком.

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ИСТОЧНИК KP.RU