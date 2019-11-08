Новый рекорд мошенников: воронежцев за день обманули на 1 миллион 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-08T12:26:30+03:00

Одна из жертв поверила, что ее деньги заблокированы на месяц, и сразу же их лишилась

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Сразу 16 сообщений о случаях мошенничества получили полицейские Воронежской области за вчерашний день. Общий ущерб составил 1 миллион 250 тысяч рублей. Большинство случаев - как под копирку. Мошенники звонили жертвам, представлялись банковскими работниками и под разными предлогами выводили их деньги.

40-летняя жительница Воронежа поверила такому персонажу, когда он заявил: банковская карта заблокирована на 30 суток. Якобы для того, чтобы пользоваться накоплениями, нужно предоставить "сотруднику" персональные данные и код из СМС. Женщина поверила. Итог - 379 тысяч рублей исчезли с ее счета.

- Организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествий, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Кража" или "Мошенничество".

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ИСТОЧНИК KP.RU