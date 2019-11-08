В Воронеже задержали виновника ДТП, в котором мужчина лишился ноги

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-08T12:20:12+03:00

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В Воронеже задержали предполагаемого виновника ДТП, в котором мужчина лишился ноги. Им оказался 32-летний местный житель. Об этом сообщила жена пострадавшего в пятницу, 8 ноября. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Мне позвонил следователь и сказал, что подозреваемого поймали. Автомобиль точь-в-точь. На машине обнаружились повреждения с правой стороны, на которую попал муж. Совпадает маршрут и траектория движения, - рассказала женщина.

Местная жительница также сообщила, что признательных показаний мужчина не дает и полностью отрицает свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ.

- В настоящее время следователями назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, страшная авария случилась 5 ноября около 11 часов вечера у дома № 31/2 на проспекте Патриотов в районе Танка. На 30-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе налетел черный Volkswagen Touareg без номеров. Затем машина скрылась в направлении улицы Героев Сибиряков, на высокой скорости подрезав еще одно авто. Пострадавшему ударом оторвало ногу. До приезда «скорой» ему оказали помощь очевидцы. Они наложили мужчине жгут. В БСМП ему сделали операцию.

Кроме того, за час до трагедии тот же бесноватый автомобилист чуть не сбил девушку в микрорайоне Тепличный.

ИСТОЧНИК KP.RU