В Воронежской области дом лишился крыши из-за пожара
Кровля обрушилась на площади в 72 квадратных метра
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В 4.40 в пятницу, 8 ноября, в службу спасения Кантемировского района поступило сообщение о возгорании дома в поселке Кузнецовский Кантемировского района. В постройке площадью 72 квадратных метра вспыхнула крыша. К приезду пожарных кровля полыхала по всему периметру и вскоре обрушилась.
К счастью, жильцы смогли вовремя покинуть здание и никто не пострадал. На месте ЧП работали два пожарных отделения в составе восьми человек и двух машин. Причины возгорания выясняют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU