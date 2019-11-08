В Воронежской области дом лишился крыши из-за пожара

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-08T09:27:32+03:00

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В 4.40 в пятницу, 8 ноября, в службу спасения Кантемировского района поступило сообщение о возгорании дома в поселке Кузнецовский Кантемировского района. В постройке площадью 72 квадратных метра вспыхнула крыша. К приезду пожарных кровля полыхала по всему периметру и вскоре обрушилась.

К счастью, жильцы смогли вовремя покинуть здание и никто не пострадал. На месте ЧП работали два пожарных отделения в составе восьми человек и двух машин. Причины возгорания выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU