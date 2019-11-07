Под Воронежем загоревшийся камыш не могут потушить шесть часов

СЕГОДНЯ 19:10 2019-11-07T20:03:07+03:00

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В районе села Тимирязево Новоусманского района загорелся сухой камыш на заливном лугу. Пожар не могут потушить в течение шести часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

По информации спасателей, пожар начался около часа дня. Причина возгорания пока не установлена. Но сотрудники МЧС говорят об умышленном или не умышленном поджоге, так как естественное возгорание при таких погодных условиях возникнуть не могло.

Справиться с огнем сложно из-за того, что камыш находится в поле и тушить его приходится водой, подвезенной на машинах. Вдобавок, к самим местам возгорания проблематично подобраться из-за специфичной подтопляемой местности.

- На месте работают два отделения пожарной службы. Никто не пострадал. Местным жителям ничего не угрожает, так как до ближайших домов расстояние около полутора километров. Наша задача сейчас не допустить дальнейшего распространения огня, - прокомментировали в региональном управлении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU