Воронежский инвалид победил Пенсионный фонд

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-07T17:41:20+03:00

Организация не учла три года работы мужчины

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Инвалид третьей группы пожаловался в прокуратуру на отделение лискинского Пенсионнного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 7 ноября.

Пенсионер рассказал, что в 2005 году установили трудовую пенсию по инвалидности. Но во время подсчета страхового стажа сотрудник отделения фонда не учел три года работы мужчины, так как не смог разобрать печать в трудовой книжке.Однако никаких мер по подтверждению данного стажа работник не предпринял.

В итоге инвалид получил начисление пенсии по меньшему коэффициенту, чем ему полагалось.

- По результатам проверки прокуратура внесла представление начальнику управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Лискинском районе об устранении нарушений закона, - прокомментировали в облпрокуратуре.

После мужчине пересчитали страховую пенсию по инвалидности, за неучтенный период ему доплатили 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU