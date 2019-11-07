2019-11-07T16:49:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области местных жителей осудили за похищение 390 кг лома черного металла

Молодые люди получили 200 часов исправительных работ
Юлия ДИДЕНКО
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Бутурлиновский райсуд вынес приговор местным жителям, которые ограбили мастерскую тракторно-полеводческой бригады сельскохозяйственной организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 7 ноября.

По версии следствия, в июле 2019 года 24-летний парень и его 19-летний знакомый сговорились и решили похитить лом с предприятия. Они пробрались в мастерскую и украли оттуда 390 кг черного металла.

Молодых людей признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ,. Каждому из них назначили наказание в виде обязательных работ на 200 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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