2019-11-07T16:10:07+03:00
Происшествия

В Воронеже умерла 8-летняя девочка, попавшая в ДТП, которое устроил пьяный водитель

Авария случилась в Новоусманском районе [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Авария, в которую попали шесть машин, стала смертельной для маленькой школьницы.Авария, в которую попали шесть машин, стала смертельной для маленькой школьницы.Фото: кадр с видео youtube.com
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 ноября, в палате интенсивной терапии одной из воронежских детских больниц умерла 8-летняя девочка, сообщили в региональном ГУ МВД. Ребенок стал жертвой ДТП, устроенного водителем «ВАЗ-211440» 29 октября в 17.50 в Новоусманском районе.

Напомним, мужчина, сидевший в «Ладе», протаранил стоящий впереди ВАЗ-211340. Эта машина врезалась в еще четыре: «шестерку», «Шкоду-Рапид», «Ладу-Гранту» и «Киа-Сид». Травмы получили две девочки 2 и 8 лет, сидевшие в ВАЗ-211340. Младшая – сравнительно легкие, а вот старшая оказалась в критическом состоянии. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но безуспешно.

Полицейские выяснили, что водитель, устроивший ДТП, был пьян. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (лишение свободы на срок от трех до семи лет). Теперь, скорее всего его переквалифицируют. Статья будет более «тяжелой». Тем не менее пока водитель гуляет на свободе.

М-4 Дон 29.10.19 г. Н.Усмань серьёзная авария.Две аварии: 7 машин столкнулись; 2 машины столкнулись; В сторону Ростова, примернополчаса назад, 18.45

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский инвалид победил Пенсионный фонд
В Воронеже начали укладку тротуара на улице Лизюкова
Воронежу не хватает 40 троллейбусов для полноценного функционирования новой маршрутной сети
Женщину из Воронежа вынудили заплатить за одну поездку на маршрутке дважды
В Воронеже отменили фламенко-шоу
В Воронежской области местных жителей осудили за похищение 390 кг лома черного металла
Мэр Воронежа о проблемах со штрафами за парковку: «Быть может, оно и к лучшему?»
Владимир Нетёсов: «Органы местного самоуправления - самый близкий к людям уровень власти»
Реалити по-оленьи: в Воронежском заповеднике сняли забавный мини-фильм с участием животных
Воронежцам покажут комедию "Пила вино и хохотала"
В воронежском аэропорту вернут чартерные рейсы в Тунис
В Воронежской области задержали двух домушников, подозреваемых в 13 кражах
Эдуард Лимонов снова приедет в Воронеж
В Воронеже авто-пылесос за четыре часа собирает листву на улице Кольцовской
В Воронежской области администратор клиники распространяла сведения о пациентке
В Воронежской области собака нашла облившегося супом грабителя
Глава Воронежа о создании пересадочных узлов: "Будет неверно заставить людей платить за проезд больше"
Мэр Воронежа предложил отказаться от приглашения звезд на общегородской выпускной
Инна Чурикова сыграет в Воронеже два спектакля подряд
Мошенница выманила у воронежца около 50 тысяч, представившись сотрудницей банка