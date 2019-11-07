В Воронеже умерла 8-летняя девочка, попавшая в ДТП, которое устроил пьяный водитель

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-07T16:10:07+03:00

Авария, в которую попали шесть машин, стала смертельной для маленькой школьницы. Фото: кадр с видео youtube.com

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Во вторник, 5 ноября, в палате интенсивной терапии одной из воронежских детских больниц умерла 8-летняя девочка, сообщили в региональном ГУ МВД. Ребенок стал жертвой ДТП, устроенного водителем «ВАЗ-211440» 29 октября в 17.50 в Новоусманском районе.

Напомним, мужчина, сидевший в «Ладе», протаранил стоящий впереди ВАЗ-211340. Эта машина врезалась в еще четыре: «шестерку», «Шкоду-Рапид», «Ладу-Гранту» и «Киа-Сид». Травмы получили две девочки 2 и 8 лет, сидевшие в ВАЗ-211340. Младшая – сравнительно легкие, а вот старшая оказалась в критическом состоянии. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но безуспешно.

Полицейские выяснили, что водитель, устроивший ДТП, был пьян. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (лишение свободы на срок от трех до семи лет). Теперь, скорее всего его переквалифицируют. Статья будет более «тяжелой». Тем не менее пока водитель гуляет на свободе.

М-4 Дон 29.10.19 г. Н.Усмань серьёзная авария.Две аварии: 7 машин столкнулись; 2 машины столкнулись; В сторону Ростова, примернополчаса назад, 18.45

ИСТОЧНИК KP.RU