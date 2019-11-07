Воронежцам покажут комедию "Пила вино и хохотала"

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-07T15:56:45+03:00

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Проект выпускниц Академии театрального искусства, бывших актрис известного в Петербурге театра «Лицедеи», а ныне актрис "Театра Двух" Анны Быковой и Инны Егоровой "Пила вино и хохотала. Красное" основан на реальных событиях: для постановки использованы женские откровения и тайны, собранные на просторах интернета.

О чем спектакль? О женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах - обо всем. Самые интересные истории с женских форумов. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушивает интернет. Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами "Киска812", обретают лица. Спектакль получился жизненным, энергичным, эмоциональным, трогательным и смешным.

Спектакль пройдет в Доме актера 17 ноября в 19.30 (18+).

ИСТОЧНИК KP.RU