В Воронеже авто-пылесос за четыре часа собирает листву на улице Кольцовской

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-07T14:35:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские коммунальщики заменяют ручной труд современной техникой. Например, в Ленинском районе успешно работает уличный пылесос, который не только подметает дорогу, но и одновременно собирает мусор и опавшую листву в специальный бункер. Одна такая машина способна заменить трех дворников. На уборку улицы Кольцовской ей потребуется всего четыре часа.

Габариты авто-пылесоса позволяют убирать мусор в труднодоступных местах - возле ступеней или заборов. В этом случае в помощь оператору труба-подборщик. Кроме того на этой машине удобно убирать и прилотковую зону, заездные карманы.

Вместе с пылесосом в районном комбинате благоустройства успешно используют механические ножницы и переносные ручные пылесосы.

ИСТОЧНИК KP.RU