Мэр Воронежа о создании пересадочных узлов: "Будет неверно заставить людей платить за проезд больше"

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-07T13:57:38+03:00

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Жители Новой Усмани, Семилук и Рамони внимательно следят за планами воронежских властей по созданию транспортно-пересадочных узлов. Их идея в том, чтобы автобусы из районов области не создавали нагрузку на воронежские улицы, а останавливались на окраинах. Там пассажиры могли бы пересесть на городской транспорт.

- Конечно, плохо, когда по Воронежу передвигается большое число транспортных средств, особенно не соответствующего уровня, - отметил мэр Вадим Кстенин на встрече с редакторами СМИ. - В Воронеже в течение двух-трех лет будет прорыв по обновлению транспорта. У них, насколько я знаю, большой задачи по обновлению не стоит. Если эти транспортные средства будут обновлены, начнут работать по тем же принципам, что и городской транспорт, если удастся увязать транспортные карты и пересадочный тариф - отпадет надобность в транспортно-пересадочных узлах. С другой стороны, будет неверно сейчас взмахнуть шашкой и заставить людей платить за проезд гораздо больше, чем они платят. Социальный аспект - очень большой.

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ИСТОЧНИК KP.RU