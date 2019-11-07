В Воронежской области осудили начальницу, сдавшую служебный автомобиль на металлолом

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-07T13:19:09+03:00

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5 ноября Борисоглебский суд вынес приговор 64-летней местной жительнице. Женщину обвиняют в умышленном присвоении имущества с использованием служебного положения.

Дело в том, что раньше она отвечала за административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области. Филиалу в то время принадлежал автомобиль марки «ГАЗ-3102» или же «Волга». Стоимость машины - 235 860 рублей.

Видимо, «Волга» была не в лучшем состоянии. Но это не оправдывает того, что в конце октября 2018 года 64-летняя начальница сдала машину на лом металла. А деньгами распорядилась по своему усмотрению. Ущерб оценили в те самые 235 860 рублей. В итоге суд назначил пенсионерке - два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU