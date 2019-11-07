В Воронежской области осудили начальницу, сдавшую служебный автомобиль на металлолом
5 ноября Борисоглебский суд вынес приговор 64-летней местной жительнице. Женщину обвиняют в умышленном присвоении имущества с использованием служебного положения.
Дело в том, что раньше она отвечала за административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области. Филиалу в то время принадлежал автомобиль марки «ГАЗ-3102» или же «Волга». Стоимость машины - 235 860 рублей.
Видимо, «Волга» была не в лучшем состоянии. Но это не оправдывает того, что в конце октября 2018 года 64-летняя начальница сдала машину на лом металла. А деньгами распорядилась по своему усмотрению. Ущерб оценили в те самые 235 860 рублей. В итоге суд назначил пенсионерке - два года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU