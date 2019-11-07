Перед строительством Остужевской развязки в Воронеже сделают съезды и дополнительные транспортные связи

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-07T13:11:38+03:00

Изменить размер текста: A A

7 ноября на встрече мэра города Вадима Кстенина с редакторами воронежских СМИ был поднят вопрос не только реконструкции моста на улице 9 Января, но и грядущего строительства Остужевской развязки. Стоит ли горожанам, особенно жителям левого берега, ожидать 9-балльных пробок?

Напомним, к строительству планируют с приступить в 2021 году. К этому времени должен быть решен вопрос финансирования. Конечно же, и регион, и город рассчитывают на федеральную поддержку. Правда, стоимость проекта пока не известна - для ее определения должна завершиться экспертиза.

По словам мэра, при реализации проекта Остужевской развязки будет уделено особое внимание, чтобы сделать сперва съезды и дополнительные транспортные связи - например, дорогу от улиц Минской до Землячки, ее, к слову, реализуют уже в следующем году. Все эти работы должны будут вестись без перекрытия движения по существующему кольцу.

ИСТОЧНИК KP.RU