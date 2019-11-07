В Воронеже могут сделать «карту школьника» для оплаты проезда в автобусах

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-07T12:59:14+03:00

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В Воронеже могут ввести так называемую "карту школьника". Ей можно будет пользоваться как в учебных заведениях, так в городском общественном транспорте. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин во время обсуждения транспортной реформы с редакторами воронежских СМИ.

- Возможность безналичной оплаты проезда в транспорте - только первый шаг по введению автоматизированной системы. На данный момент у нас есть уже три частных инициативы по ее созданию от различных структур. Вполне вероятно, мы не будем принимать одно из них, а начнем поиск концессионера через конкурс. Возможно, примем решение о создании муниципального оператора. Здесь есть сложности: во-первых, уровень компетенции, во-вторых, затраты. Стоит вопрос: надо ли выпускать отдельные транспортные карты? Или же стоит реализовать весь функционал, в том числе возможность пересадок, через обычные банковские карты? Это минимизирует определенные издержки. Но тогда придется решать вопрос по отдельным категориям граждан: например, у школьников сейчас нет банковских карт. Предстоит сделать "карту школьника", которой можно будет пользоваться не только в самом учебном учреждении, но и в общественном транспорте. Решений у нас пока нет. Но они сложатся до конца года.

Напомним, что после недавнего повышения стоимости проезда произошло разделение: по карте - на 2 рубля дешевле, чем наличными. Кто-то из школьников теперь пользуется картой родителей, кому-то оформили детскую карту (опять же, привязанную к счету родителей), но большинство платят в маршрутках 23 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU