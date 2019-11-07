Воронежцы в четыре раза чаще стали расплачиваться картой в маршрутках после введения дифференцированного тарифа

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-07T12:28:02+03:00

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С 28 октября горожане платят 23 рубля наличными и 21 рубль картой в общественно транспорте. Местные жители уже делились своими впечатлениями от нововведения. Напомним также, что в новую стоимость включена инвестиционная составляющая: иными словами, каждый пассажир теперь платит за обновление автобусов.

Интересную тенденцию подчеркнул мэр города Вадим Кстенин 7 ноября на встрече с редакторами воронежских СМИ.

- 27 октября - последний день перед вводом дифференцированного тарифа. В этот день количество операций по безналичным оплатам по всей маршрутной сети - 62 тысячи. На следующий - 231 тысяча. И сегодня этот процент еще больше увеличился. Поэтому мы можем говорить о том, что когда система работает, перевозчики обязаны будут оплачивать все налоги, - поделился Вадим Кстенин.

Остается только наблюдать за тем, поможет ли такой вывод из тени доходов «маршрутчиков» действительному обновлению транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU