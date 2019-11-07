2019-11-07T12:05:04+03:00
Происшествия

В Воронеже возбудили уголовное дело после смерти рабочего в колодце

Мужчина задолнулся
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.
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Следователи СУ СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда после смерти рабочего в колодце. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета в четверг, 7 ноября.

По версии следствия, в конце сентября 2019 года четверо сотрудников воронежской «Энергосетевой компании» прибыли для осмотра водопроводных сетей к колодцу с коммуникациями, расположенному около жилых домов по улице Ростовская города Воронежа, где в ближайшие дни были запланированы ремонтные работы.

При спуске в колодец 50-летний мужчина упал на его дно. Чтобы ему помочь, внутрь поочередно спустились двое его коллег. Они потеряли сознание. Все случилось на глазах водителя, который и вызвал спасателей. 50-летний рабочий погиб на месте. Других сотрудников госпитализировали.

При проведении указанных работ, в нарушение требований охраны труда, у сотрудников отсутствовали защитные и страховочные средства, обязательные во время проведения такого вида работ. Кроме того, перед спуском в колодец не была проверена загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора/газосигнализатора.

Напомним, в городской службе спасения сообщили, что концентрации угарного газа в этом месте не было. В то же время зафиксировали низкий уровень содержания кислорода - всего 13 процентов от нормы.

- Следователем СК был проведен осмотр места происшествия, изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, опрошены очевидцы и сотрудники организации, проведены судебно-медицинские экспертизы, из Государственной инспекции труда по области истребованы материалы расследования несчастного случая на производстве и приобщены к уголовному делу, выполнены иные следственные и процессуальные действия, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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