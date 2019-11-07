Мэр Воронежа о состоянии моста на 9 Января: «Могли быть непоправимые последствия»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-07T12:00:23+03:00

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7 ноября на встрече с редакторами воронежских СМИ мэр города Вадим Кстенин рассказал о ходе реконструкции моста на улице 9 Января. Напомним, виадук закрыли на ремонт 30 октября, хотя можно сказать, что будет построен практически новый путепровод.

- Достаточно сложный для Воронежа объект. Реализации таких проектов в нашем городе еще не было. Мы параллельно делаем путепровод на дамбе - там все намного проще, и откроем мы его уже в этом году. Если бы мы не закрыли мост на 9 Января в самые кратчайшие сроки, вся эта история могла бы привести к совершенно неприятным последствиям. Прежде чем делать проект, путепровод безусловно обследовался. Были сделаны определенные заключения экспертов. Но как говорят хирурги: «вскрытие покажет». Так, вскрытие показало, что ситуация еще хуже, чем предполагали изначально специалисты. Те конструкции, которые были скрыты под слоем бетона, под рельсами... Мы только сейчас понимаем, что ситуация была критическая. Принимать решение нужно было. Безусловно, комфорт горожан у нас в приоритете. Это главная наша задача. Но на другой чаше весов - возможные обрушения пролетных строений. Могли быть непоправимые последствия, - подчеркнул мэр.

Но почему же мост не закрыли летом? Это один из наиболее частых вопросов от горожан. Ответ прост: «Потому что не были готовы». Вместе с тем не хотелось терять несколько месяцев на закрытом мосте, не проводя там каких-то работ.

- Мост проходит над действующей железной дорогой. К нему прикреплена высоковольтная контактная сеть - 27 тысяч вольт. И работы будут проводиться без остановки движения поездов. «Окна» нам дают железнодорожники. Они же согласовывают каждый шаг. Целых три проекта производства работ согласовывались с железнодорожниками, - отметил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU