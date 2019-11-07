2019-11-07T09:19:36+03:00
Общество

Что выгоднее: работать на фондовом рынке или открыть депозит?

Многим россиянам пришли письма о снижении ставок по депозитам
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Значит и зарабатывать на своих накоплениях они стали меньше. Причина – в смягчении денежно-кредитной политики Центробанком. Более того – не исключено, что регулятор будет снижать ключевую ставку и в 2020 году. Как же сохранить средства, если нет никакого опыта работы с фондовыми рынками?

Эксперт в области инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Всеволод Зубов посоветовал выбирать из нескольких стратегий. Если есть минимальные знания и желание заработать быстро, то можно попробовать силы самостоятельно. Новичкам больше подойдет услуга автоследования, которую предоставляют специализированные платформы. Например, платформа FinTarget позволяет в режиме онлайн посмотреть структуру портфеля, все последние операции и финансовый результат. Чтобы настроить работу, необходимо выбрать инвестстратегию и заказать автоматическое проведение операций с бумагами, либо получение сигналов с рынка. Так можно научиться ориентироваться в повестке, получить опыт работы с активами и начать совмещать стратегии для максимального результата

ИСТОЧНИК KP.RU

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