2019-11-07T08:49:01+03:00
Общество

В Воронеже нашли компанию, которая построит новый каток на месте «Северного сияния»

Напомним, у предыдущего арендатора скопились долги перед администрацией
Олег ИВАНОВ
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Победителем открытого аукциона, с которым будет заключен договор на размещение ледового катка по адресу: ул. Генерала Лизюкова, 42, стало ООО «СтройГрадИндустрия». Предложение о цене было подано в закрытой форме. Об итогах 6 ноября сообщили в администрации Воронежа.

Напомним, что до этого на данном месте располагался также каток - «Северное сияние» . Однако долги арендатора, как отметили в мэрии, достигли суммы около 4 миллионов рублей.

- Учредитель объекта систематически (с 2016 года) не выполняет условие договора, не перечисляя в горбюджет средства за размещение объекта. Это послужило причиной расторжения договорных отношений и запуска процедуры, обязательной перед проведением демонтажа объекта, - уточняли в администрации города.

Теперь же стоит вопрос о том, когда снесут старое сооружение и на том же месте простоят новое - будет ли оно таким же или более глобальным, пока сказать трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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