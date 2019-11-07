В Воронежской области многодетную мать приговорили к исправительным работам

СЕГОДНЯ 00:13 2019-11-07T00:14:52+03:00

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В среду, 6 ноября, в мировом суде Калачеевского района вынесли приговор 29-летней матери трех детей. Впрочем, она является их родительницей лишь биологически. Жительницу одного из сел Воробьевского района уже лишили родительских прав за побои своим детям: девочке, которой сейчас 3 года и мальчикам 6 и 9 лет. Еще регулярно выпивавшая особа не стеснялась ругать их матом. Дети вынуждены были спать на грязном матраце на полу, кормили их тоже как придется.

Горе–мамашу приговорили к восьми месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием 10 % зарплаты в доход государства. Ранее приговор вынесли ее 25-летнему сожителю. Мерзавец лупил не родных детей ремнем, деревянным прутом, заставлял малышей выполнять непосильные для их возраста физические упражнения. Однако получил он за это всего лишь три года условно.

Детей отдали под опеку бабушке по отцовской линии.

ИСТОЧНИК KP.RU