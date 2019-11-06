В центре Воронежа появился новый сквер

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-06T17:51:39+03:00

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В частном секторе Центрального района на улице Замкина появился новый сквер, названный Чернавским. Появился он на месте снесенного аварийного дома № 3. Его делали четыре месяца. Теперь детям ближайших домов - не только с улицы Замкина, но и 20 лет ВЛКСМ - есть где поиграть. Кроме стандартной площадки, повесили даже баскетбольные щиты и положили тротуарную плитку и резиновое покрытие, установили фонари, лавочки и урны.

Также посадили кустарники – в том числе и для укрепления склонов. В этом месте дорога неровная, идет на подъем – поэтому рельеф при обустройстве сквера пришлось выравнивать. Для инвалидов оборудовали пологий въезд. На стенах строений, примыкающих к скверу, нарисовали граффити с Волком и Зайцем из «Ну, погоди!».

Стены украсили картинками из «Ну, погоди!».Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Сквер обошелся в сумму около двух миллионов рублей. Из них 950 тысяч рублей – деньги, выделенные по гранту, 800 тысяч – добровольные пожертвования жителей и 250 тысяч – привлеченный капитал.

ИСТОЧНИК KP.RU