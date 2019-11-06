Елена Малышева встретится с воронежцами

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-06T16:34:30+03:00

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29 ноября в столицу Черноземья приедет Елена Малышева. Врач-терапевт, кардиолог по специализации, доктор медицинских наук и профессор Московского медико-стоматологического университета стала популярной на всю страну в качестве ведущей телепрограммы "Жить здорово!" (в которой работает с 2010-го года).

Елена Васильева проведет в Воронеже творческий вечер: телеведущая расскажет поклонникам правду и ложь про лекарства, таблетки и лишний вес, а также про себя!

Встреча с телеведущей пройдет 29 ноября в 19.00 в ВКЗ (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU